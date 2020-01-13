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Появились первые «живые» снимки нового Samsung Galaxy S20+5G

13.01.2020 11:12

В Сети появилось фото работающего флагмана Samsung Galaxy S20+ 5G, который корейская компания представит 11 февраля.
Фотографии будущей новинки опубликовал редактор XDA-Developers Макс Вайнбах. Он в сеть выложил снимки работающего смартфона, и теперь достоверно известно, как он будет выглядеть.


Также были раскрыты некоторые подробности про смартфон. Так, оказалось, что в его блоке камеры установлено четыре модуля камеры, а не пять как сообщалось ранее.

Пятым датчиков оказался микрофон, и он скорее всего будет работать исключительно во время записи видео.

Также источник написал, что экран Samsung Galaxy S20+ 5G получил минимальные закругления, и он ощущается плоским.

Помимо этого, аппарат лишился кнопки для запуска голосового помощника Bixby, а на экране аппарата с завода нанесена защита, но какая именно не сообщается.

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