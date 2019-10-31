Появились первые фотографии телевизоров Xiaomi Mi TV 5

Судя по первым фотографиям новое поколение телевизоров от Xiaomi будет стоить значительно дороже, чем текущие версии Mi TV.

В Сети были опубликованы снимки телевизоров Mi TV 5. Их официально представят 5 ноября вместе со смартфоном Mi CC9 Pro и «умными» часами с возможностью совершать звонки.

Xiaomi Mi TV 5 получил тонкий корпус с тонкими рамками, выполненными из металла.

Внизу видно небольшое утолщение, в котором скорее всего расположена вся «начинка» с динамиками. По слухам, в телевизорах будет установлена 4К QLED-матрица.

В текущих телевизорах компания устанавливает обычные ЖК экраны. Помимо новых экранов в телевизорах будет устанавливаться процессор T972 с поддержкой 8К.

Памяти в телевизорах будет 4 ГБ ОЗУ и до 64 ГБ постоянной.

В целом новое поколение телевизоров станет на порядок дороже и будет уже относится к премиальному сегменту.