В Сеть утекли «живые» фотографии флагманского Samsung Galaxy S20+

С каждым днем в Сети появляется все больше подробностей и снимков грядущих флагманских смартфонов линейки Galaxy S20.

Эти модели будут представлены 11 февраля, а в связи с их скорой премьерой, производитель допускает все больше утечек, в том числе связанных с регистрацией.

На этот раз зарубежные источники распространили живые фотографии смартфона, на которых, как уверяет источник, запечатлен флагман Samsung Galaxy S20+.

Этот аппарат является средним в линейке, тогда как будет еще и более доступный S20, а также премиальный Galaxy S20 Ultra. К слову особенности последнего были раскрыты в Сети накануне и более подробно об этом «Астера» писала.

Что же касается средней модели флагманской линейки, то в ней будет 6,7-дюймовый экран, в котором будет отверстие под фронтальную камеру.

На задней панели расположится четверная камера с фотовспышкой.

Что касается технической части, то в аппарате в зависимости от региона установят флагманский процессор собственной разработки компании или Snapdragon 865. Оперативной памяти в новинке будет минимум 8 ГБ.