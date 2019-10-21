Появились новые рендерные изображения iPhone 2020

Дизайнеры регулярно создают рендеры еще непредставленных iPhone, а инсайдеры между тем публикуют разные подробности от своих источников.

Так, недавно сообщалось, что в линейке iPhone 2020 будет сразу пять смартфонов, три из которых это преемники текущих моделей.

К тому же неоднократно сообщалось о том, что модели 2020 года окажутся революционными и в них уже не будет надоевшей многим «челки».

Вот такие смартфоны решили показать на очередном рендерном изображении. На нем показали модели с 5,4 и 6,7-дюймовым экраном, в которых нет «моноброви», но есть металлическая рамках, как у iPhone 4. Последнее решение также приписывают новинкам инсайдеры.

Также известно, что смартфоны, которые будут представлены только во второй половине 2020 года, получат поддержку сетей пятого поколения.