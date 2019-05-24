Появились новые подробности про iPhone 11, iPhone 11 Max и iOS 13

На youtube канале EverythingApplePro решили поговорить о новых смартфонах iPhone и операционной системе iOS 13, которую представят 3 июня.

В целом блогер в одном ролике собрал всю имеющуюся на данный момент информацию о смартфонах и операционной систем для них.

Напомним, новые iPhone будут представлены в сентябре, а вместе с ними выйдет и финальная версия iOS 13.

Уже неоднократно сообщалось, что внешне условно называемые iPhone 11 и iPhone 11 Max особо не изменятся в сравнении с текущими флагманами.

Однако у них появится тройная камера, в которой будет широкоугольный объектив на 120 градусов. По слухам все три объектива будут оснащены оптической стабилизацией.

Блогер также сообщил, что камеры получат отдельный процессор обработки изображения, а за счет такого решения смартфоны iPhone по всем параметрам обойдут всех своих конкурентов. Добавят в новые iPhone улучшенные динамики и матовое стекло.

В iOS 13 появится темная тема, искусственный интеллект для управления оперативной памятью и поумневшая Siri.

