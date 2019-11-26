Появились новые изображения Nokia 9.1 PureView с 5 модулями в камере

Накануне стало известно, когда на рынке появится новый Nokia 9.1 PureView. Его официальная презентация ожидается в следующем месяце, а вот в продажу он выйдет в первом квартале будущего года.



Nokia 9 PureView дебютировал весной 2019 года, причем ему приписывали отличные возможности камеры, однако на деле все оказалось не так уже и хорошо.

Но теперь к выходу компания готовит Nokia 9.1 PureView, у которого будет пять модулей в основной камере и процессор Snapdragon 865. По сути модель будет улучшенной версией актуального смартфона.

Этот аппарат ранее показывали на рендерах, а сегодня появились новые изображения. Все они указывают на то, что в целом дизайн аппарата не изменится.

При этом известно, что над камерой инженеры Nokia работают совместно со специалистами Carl Zeiss.