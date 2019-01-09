Появились изображения смартфонов Motorola Z4 Play и Moto P40 с «дыркой»

Компания Motorola готовит к презентации два новых устройства, которые сегодня показали на изображениях.

Появились снимки смартфонов Motorola Z4 Play и Moto P40 с «дыркой». Последний будет являться аппаратом среднего ценового сегмента и будет отличаться наличием выреза в дисплее, предназначенного для фронтальной камеры.

Этот смартфон будет работать на процессоре Snapdragon 675 и получит шесть гигабайт оперативной памяти. Диагональ экрана Moto P40 составит 6,2 дюйма.

Что касается второго смартфона, то им станет Z4 Play. В нем уже будет предлагаться вырез по центру, а еще в нем уменьшили рамки, однако габариты остались прежними. Для модульного смартфона Z4 Play будут подходить все модули, выпущенные с 2016 года.