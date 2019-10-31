Появились фотографии «раскладушки» Motorola RAZR с гибким экраном

Раскладной смартфон RAZR с гибким экраном можно назвать самым интригующим устройством 2019 года.

Он будет выглядеть как Motorola RAZR V3, но в нем установят гибкий экран и «начинку» смартфона.

Инсайдер Эван Бласс показал снимок RAZR, а позже были опубликованы еще снимки устройства, но они к сожалению в плохом качестве при этом дают полное представление, как будет выглядеть аппарат.

Внешность RAZR практически полностью повторяет классическую RAZR V3 2004 года. В аппарате будет установлен внешний небольшой и основной гибкий экран.

Он займет всю внутреннюю площадь аппарата, а ниже дисплея будет выступ как на классической «раскладушке» и на нем разместят сканер отпечатка пальца.

Motorola RAZR приписывают процессор Snapdragon 710, как минимум 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ или 128 ГБ флеш-памяти.

Предположительно раскладной смартфон будет стоить около 1500 долларов. Презентация смартфона запланирована на 13 ноября.