Компания Sony выведет на рынок новую PlayStation 5 в конце следующего года, о чем ранее намекнули представители компании.

Тогда было сказано, что игровая консоль нового поколения поступит в продажу «на рождественские праздники», а ее презентация состоится в конце 2020 года.

Некоторые характеристики приставки ранее уже раскрывали, а именно было известно, что она получит быструю SSD и мощный процессор от AMD.

Между тем, разработчики уже получают специальные версии Sony PlayStation 5, а их фотографии публикуют в Интернете.

Так, недавно появилась возможная фотография Sony PlayStation 5 для разработчиков, но коммерческая версия, вероятно, будет выглядеть иначе.

Как пишет Gazetadaily.ru, камера слева в коммерческом варианте останется, также как и V-образное углубление в корпусе с вентиляционными решетками, а вот USB порты, расположенные на лицевой панели, уберут.