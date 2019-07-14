Появилась распаковка нового смартфона Xiaomi Mi A3

Xiaomi Mi A3 представят только 25 июля, но в Сети уже показали содержимое упаковки, а также сам смартфон.

Ресурс GSMArena на своем сайте опубликовал снимки Xiaomi Mi A3, упаковки и содержимого. Источник имя которого не раскрывают, сообщил что Mi A3 будет доступен в черном, белом и синем варианте.

На фото видно, что устройство получит каплевидный вырез в верхней части экрана.

Также стоит обратить внимание на защитную пленку, на которой нанесены основные характеристики смартфона.

Так, указан процессор Snapdragon 665, 48 Мп основная камера, батарея на 4030 мАч с поддержкой быстрой зарядки и встроенный под экран сканер отпечатка пальца.

Диагональ AMOLED-дисплея Mi A3 составляет 6,08-дюйма.