Появилась первая «живая» фотография смартфона Nokia 7.2

Снимок нового смартфона был распространен в Твиттере, а опубликовал его представитель компании Carl Zeiss.



Но в результате фотографию из Твиттера удалили, однако ее успели растиражировать профильные СМИ.

Так, появилась первая «живая» фотография Nokia 7.2, на котором смартфон показали с тыльной стороны. На фото видна тройная камера от Zeiss, а также сканер отпечатков пальцев.

Как известно дебют новой модели будет проходить 5 сентября на выставке в Берлине.

Смартфону приписывают 6,3-дюймовый экран и процессор Snapdragon 660. Одна из конфигураций устройства получил 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти.