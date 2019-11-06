Появилась информация о первом «умном» телевизоре Nokia

Появилась информация о первом «умном» телевизоре Nokia06.11.2019 23:47
Nokia по всей видимости включится в гонку за лидерство на рынке «умных» телевизоров.
Интернет-площадка Flipkart, пользующаяся особой популярность на индийском рынке, объявила о сотрудничестве с Nokia.
Совместными усилиями они выпустят Smart TV с логотипом мирового бренда – Nokia. Уже известно, что акустическая система в телевизорах будет устанавливаться от JBL.
Продажами и производством телевизоров от Nokia займется компания Flipkart.
Стоит отметить, что Flipkart совместно с брендом Motorola тоже разработали «умные» телевизоры, которые представили в сентябре и пока они предлагаются только в Индии.
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