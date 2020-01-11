Появилась информация о новой игре Assassin’s Creed

Новая игра Assassin’s Creed будет представлена в следующем месяце. На презентации раскроют информацию про дату релиза игры на популярных платформах.

О будущей игре Assassin’s Creed: Ragnarok первое сообщение появилось на форуме 4Chan, но тогда данную информацию многие не восприняли серьезно.

При этом на нее обратил внимание главный редактор портала Kotaku, и подтвердил, что в первоисточнике многое является правдой.

На форуме указано, что Assassin’s Creed: Ragnarok будет представлена в феврале 2020 года, а релиз игры состоится в конце сентябре текущего года.

Причем новый Assassin’s Creed выйдет на новое поколение консолей, которые поступят в продажу в конце ноября.