Потеря одного наушника AirPods Pro обойдется недешево

Сегодня специалисты iFixit рассказали, что новые AirPods Pro заработали 0 баллов за ремонтопригодность.

То есть новые беспроводные наушники являются полностью неремонтопригодными.

Наряду с этим стало известно, во сколько обойдется пользователю потеря одного наушника, либо выход из строя зарядного футляра.

Напомним, что стоимость AirPods Pro составляет 249 долларов и они уже предлагаются для покупки, в том числе и в России.

Так вот, в случае, если пользователь потеряет один из наушников, ему придется покупать еще один за 89 долларов.

Во столько же обойдется и зарядный футляр. Замена аккумулятора оценена в 49 долларов.

Сэкономить можно только за счет программы AppleCare+, которая стоит 29 долларов на два года и предусматривает два случая повреждения.