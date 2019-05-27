После обновления Samsung Galaxy S10 работает некорректно и зависает

Владельцы серии смартфонов Samsung Galaxy S10 после последнего крупного обновления начали жаловаться на работу сторонних приложений, а также зависания смартфона.

Речь идет об обновлении с маркировкой XXU1ASE5, которое принесло майское обновление безопасности ОС Android и ряд улучшений камеры.

Но как оказалось, сторонние приложения, которые уже достаточно давно не обновлялись в Google Play Store постоянно зависают. Также зависания иногда происходят и в самом смартфоне.

Сброс на заводские настройки не решают проблему. В компании Samsung пока никак не отреагировали на жалобы пользователей.