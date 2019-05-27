После обновления Samsung Galaxy S10 работает некорректно и зависает

После обновления Samsung Galaxy S10 работает некорректно и зависает27.05.2019 20:32
Владельцы серии смартфонов Samsung Galaxy S10 после последнего крупного обновления начали жаловаться на работу сторонних приложений, а также зависания смартфона.
Речь идет об обновлении с маркировкой XXU1ASE5, которое принесло майское обновление безопасности ОС Android и ряд улучшений камеры.
Но как оказалось, сторонние приложения, которые уже достаточно давно не обновлялись в Google Play Store постоянно зависают. Также зависания иногда происходят и в самом смартфоне.
Сброс на заводские настройки не решают проблему. В компании Samsung пока никак не отреагировали на жалобы пользователей.
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