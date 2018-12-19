Эксперты: Хакеры смогли перехватить SMS в 9 из 10 случаев

Хакеры находят все более изощрённые способы перехвата SMS-сообщений абонентов и по последним данным сейчас примерно 78% операторов уязвимы перед кибермошенниками.

Специалисты Positive Technologies провели исследование, которое показало, что 9 из 10 случаях хакеры могут перехватить сообщение.

В исследовании отметили, что современная защита операторов не может противостоять хакерам, а новые методы взлома уже позволяют осуществлять продажу чужих SMS в реальном времени.

То есть после взлома оператора хакеры через специальный сайт за $20 злоумышленникам предлагают купить подписку на чужие SMS. Также в интернете можно найти продажу данных банковских карт и пароли.

В основном все это продается в «дарквебе» и там бывает выставляют на продажу пакеты взломанных аккаунтов, или даже данные банковской пластиковой карты с положительным балансом.

К тому же для этой карты продают еще и SMS с одноразовым паролем для проведения платежа.