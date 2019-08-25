Портативная консоль Smach Z на Windows 10 стала ещё мощнее

Портативная консоль Smach Z появилась на Kickstarter еще в 2016 году. Разработчики быстро на нее получили заказы и приступили к разработке.

На старте сбора средств клиенты должны были получить игровое мобильное устройство на AMD Merlin Falcon RX-421BD.

Но позже разработчики решили изменить платформу и установить более мощный Ryzen Embedded V1605B.

Это привело к тому, что выход Smach Z перенесли. Позже разработчики решили снова изменить процессор и задержали выход приставки.

В этот раз Smach Z разрабатывают на Ryzen Embedded V1807B. Такие данные приводят информаторы, так как на официальном сайте информации про новый SoC пока нет.

Указанный информаторами процессор работает на частотах 3,35-3,8 ГГц, а графика в чипе установлена Vega 11.

Также сообщается, что новая версия консоли получит 32 ГБ оперативной памяти и SSD объёмом 480 ГБ. Работать Smach Z будет под управлением Windows 10.

Когда именно клиенты получат свою консоль и когда она начнет продаваться в магазинах неизвестно, но разработчики обещают представить финальную версию приставки до конца 2019 года.