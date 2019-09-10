Популярный смартфон Samsung Galaxy A50 получил новое обновление

Samsung Galaxy A50 на европейском рынке самый популярный смартфон. Он на 50% опережает аппарат расположенный на втором месте рейтинга.

По этой причине корейский производитель особое внимание уделяет программному обеспечению смартфона.

Samsung Galaxy A50 получает обновление чаще, чем другие смартфоны компании. Его обновляют каждый месяц, и теперь для него доступна новая прошивка под номером A505GNDXU3ASH4.

В ней содержится августовский патч безопасности, доработки связанные с повышением стабильности работы операционной системы и ряд других улучшений.

Среди самых важных нововведений стоит отметить улучшение работы контроля влаги в разъёме для зарядки и повышение чувствительности сенсора дисплея.

Первыми прошивку A505GNDXU3ASH4 стали получать жители Филиппин, а если в ней не обнаружиться багов, то через несколько дней она начнет распространяться в других странах.