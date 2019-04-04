Популярный Honor 8X на фоне 10 млн продаж снова подешевел

Популярный Honor 8X на фоне 10 млн продаж снова подешевел04.04.2019 20:25
Китайский смартфоны Honor 8X и 8X Max были представлены в прошлом году в начале осени.
Представители компании в конце феврале 2019 года объявили, что обе модели с момента старта продаж разошлись тиражом 10 млн единиц.
Теперь объявлено, что Honor 8X отдельно от более большой модели 8X Max, разошелся тиражом в количестве 10 млн единиц.
На фоне данного события китайская компания объявила о снижении цены на устройство. Теперь Honor 8X в версии 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ постоянной памяти стоит $193.
Напомним, в Honor 8X установлен 6,5-дюймовый экран, который занимает 91% все площади лицевой панели и процессор Kirin 710.
В продаже есть версия 4/64 и 6/126 ГБ памяти. Основная камера в аппарате двойная с модулями 20+2 Мп, а фронтальная камера в устройстве на 16 Мп.
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