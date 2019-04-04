Популярный Honor 8X на фоне 10 млн продаж снова подешевел

Китайский смартфоны Honor 8X и 8X Max были представлены в прошлом году в начале осени.

Представители компании в конце феврале 2019 года объявили, что обе модели с момента старта продаж разошлись тиражом 10 млн единиц.

Теперь объявлено, что Honor 8X отдельно от более большой модели 8X Max, разошелся тиражом в количестве 10 млн единиц.

На фоне данного события китайская компания объявила о снижении цены на устройство. Теперь Honor 8X в версии 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ постоянной памяти стоит $193.

Напомним, в Honor 8X установлен 6,5-дюймовый экран, который занимает 91% все площади лицевой панели и процессор Kirin 710.

В продаже есть версия 4/64 и 6/126 ГБ памяти. Основная камера в аппарате двойная с модулями 20+2 Мп, а фронтальная камера в устройстве на 16 Мп.