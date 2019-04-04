Популярный Honor 8X на фоне 10 млн продаж снова подешевел

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4 мая : четверг

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

Ошибка при запуске приложения 0xc0000142

Неприятная ошибка приложения 0xc0000142 способна испортить настроение на весь день, а то и привести к невозможности нормально работать с компьютером. В данной статье мы разберемся, из-за чего она может появляться и как с ней справиться.

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Обзоры рынков

Популярный Honor 8X на фоне 10 млн продаж снова подешевел

04.04.2019 20:25

Китайский смартфоны Honor 8X и 8X Max были представлены в прошлом году в начале осени.
Представители компании в конце феврале 2019 года объявили, что обе модели с момента старта продаж разошлись тиражом 10 млн единиц.

Теперь объявлено, что Honor 8X отдельно от более большой модели 8X Max, разошелся тиражом в количестве 10 млн единиц.

На фоне данного события китайская компания объявила о снижении цены на устройство. Теперь Honor 8X в версии 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ постоянной памяти стоит $193.

Напомним, в Honor 8X установлен 6,5-дюймовый экран, который занимает 91% все площади лицевой панели и процессор Kirin 710.

В продаже есть версия 4/64 и 6/126 ГБ памяти. Основная камера в аппарате двойная с модулями 20+2 Мп, а фронтальная камера в устройстве на 16 Мп.

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