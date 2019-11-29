Популярный дешевый смартфон Xiaomi сгорел в режиме ожидания

Недавно в Сети писали про сгоревший Redmi Note 7, а теперь сообщается еще про один самовоспламенившийся смартфон от бренда Redmi.

Оба случая произошли в Индии, и последний связан с моделью Redmi Note 7 Pro. Пожаловался на аппарат Сон Юйцзе.

Он написал, что три месяца назад для своего отца купил Redmi Note 7 Pro, и теперь устройства нет, так как оно полностью сгорело, причем производитель заявляет, что проблема возгорания не связана с браком. То есть, смартфон сгорел не по причине низкого качества.

Именно так ответили представители Redmi в Индии после проведения экспертизы.

По словам автора жалобы, смартфон перед возгоранием лежал на кровати и им никто не пользовался.

Владелец смартфона в этот момент спал, а разбудил его как раз запах гари, источником которого и был Redmi Note 7 Pro.