Популярность iPhone 11 может плохо сказаться на параметрах iPhone 12

iPhone 11 является самым доступным в актуальной линейке серии, к тому же он очень востребован на рынке.

Сколько было продано iPhone 11 с момента старта продаж пока неизвестно, но по предварительным данным модель не уступает iPhone XR.

Именно большая популярность модели может привести к тому, что в компании не откажутся от IPS экранов, и установят такой тип матрицы в iPhone 12.

Ранее источники сообщали, что линейка iPhone 2020 года будет оснащена исключительно OLED экранами.