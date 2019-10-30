Популярность iPhone 11 может плохо сказаться на параметрах iPhone 12

Популярность iPhone 11 может плохо сказаться на параметрах iPhone 1230.10.2019 19:47
iPhone 11 является самым доступным в актуальной линейке серии, к тому же он очень востребован на рынке.
Сколько было продано iPhone 11 с момента старта продаж пока неизвестно, но по предварительным данным модель не уступает iPhone XR.
Именно большая популярность модели может привести к тому, что в компании не откажутся от IPS экранов, и установят такой тип матрицы в iPhone 12.
Ранее источники сообщали, что линейка iPhone 2020 года будет оснащена исключительно OLED экранами.
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