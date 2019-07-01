Популярная игра для Android крала личные данные пользователей

Специалистам компании Wandera удалось узнать, что игра Scary Granny ZOMBYE Mod: The Horror Game 2019 для Android-устройств похитила данные пользователей.

Данную игру из магазина Google Play скачали более 50 тыс. раз, причем сама она имеет большое количество положительных оценок.

При установке и использовании игры она не проявляет вредоносную деятельность, а через несколько часов просит ввести данные от Google аккаунта, причем на экране показывается поддельная форма авторизации.

Полученный логин и пароль передавался злоумышленникам через встроенный браузер.

Scary Granny также могла создавать фейковые приложения, среди которых был и Facebook.

В клоне ничего не подозревающий владелец гаджета вводил свои данные, которые также направлялись злоумышленникам.

Представители компании Wandera пожаловались на работу Scary Granny ZOMBYE Mod: The Horror Game 2019 в Google Play после чего игра была удалена из магазина.