Пользователям Windows 7 предложили альтернативную ОС на базе Linux

Как сегодня мы писали, с 14 февраля прекратится поддержка Windows 7, причем операционная система больше не будет получать патчи безопасности, при этом будет и дальше работать.

Разработчики графического окружения KDE для Linux, решили воспользоваться моментом и предложить пользователям свою ОС на базе Linux.

Разработчики вместо Windows 7 предлагают установить аналог Windows 7 на базе KDE Plasma.

В этой версии Linux присутствует привычный для многих «Пуск», виджеты, и другие элементы, которые есть в Windows 7.

В целом KDE Plasma позиционируется как аналог Windows, но стоит отметить, что геймеры посте перехода на альтернативную ОС не смогут играть в свои любимые игры, созданные под Windows.