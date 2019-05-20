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Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

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Пользователи жалуются на отключение смартфонов Google Pixel 3a и Pixel 3a XL

20.05.2019 23:33

Смартфоны, как сообщили пользователи на форуме Reddit, без видимых на то причин самостоятельно и неожиданно выключаются, причем для того, чтобы они снова заработали требуется аппаратный сброс.
Первые жалобы на смартфоны Google Pixel 3a и Pixel 3a XL стали поступать уже давно, но их было немного, однако количество владельцев, которые сталкиваются с проблемой растет.

Считалось, что такая проблема возникает из-за работы сторонних приложений, но оказалось, что с отключением сталкиваются даже те владельцы, которые пользуются устройством в безопасном режиме с использованием только приложений от производителя.

Некоторые выдвинули предположение, что проблема связана с работой Wi-Fi, так как некоторые замечали отключение именно в момент, когда аппарат был подключён к Wi-Fi. В компании Google пока никак не отреагировали на жалобы.

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