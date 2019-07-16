Компания Microsoft делает все, чтобы пользователи старых версий операционных систем начали пользоваться Windows 10.



Согласно официальному сообщению компании, пользователи устаревших Windows не смогут запустить игры от Microsoft.

В списке казались ОС Windows 7, Windows XP и Windows ME, а числе игр числятся интернет-версии шашек, червей, реверси, нард, пик и го.

Для версий Windows XP и ME запрет начнет действовать с 21 июля этого года, а для Windows 7 с 22 января следующего года.