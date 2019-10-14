Пользователи стали жаловаться на нежный экран Huawei Mate 30 Pro

Один из пользователей нового смартфона опубликовал в социальной сети снимок, на котором показал сильно поцарапанный экран.

Как выяснилось, у Huawei Mate 30 Pro экран оказался очень подвержен царапинам, причем они не просто мелкие, но и глубокие, а также ощутимые.

Как рассказал пользователь, глубока и заметная царапина на дисплее смартфона появилась после того, как он побывал в кармане с ключами.

Впрочем, это не удивительно, ведь загнутый по краям экран сам по себе является мягким, а значит при покупке устройства просто необходимо сразу же позаботится о защите экрана и купить пленку.