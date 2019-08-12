Пользователи сообщили о сбоях в работе поисковика от Google

Крупнейший поисковик в мире в ночь с 11 на 12 августа работал с серьезными сбоями.

По данным портала Downdetector, в Google сбой в работе фиксировался с 00:33 по московскому времени.

За первый час сбоя было получено свыше 800 сообщений о неполадках в работе поисковика.

В 80% случаях пользователи отмечали сбой в работе поисковой системы, еще 19% жаловались на отказ в авторизации в Google.

Наибольшее количество жалоб проступило от жителей Северной и Южной Америки, Нидерландов и Швейцарии.

В России жалобы на работу Google в основном поступали из Самары и жителей столичных регионов.