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Пользователи сервиса «Юла» смогут рассчитать срок продажи товара по фото

28.12.2019 21:55

Крупнейший в России сервис бесплатных объявлений запустил в тестирование новую услугу.

Так, для некоторых пользователей Android-смартфонов стала доступна возможность распознавания и быстрого прогнозирования продажи товара.

Для этого пользователю в приложение «Юла» нужно запустить камеру и навести ее на товар.

Алгоритмы искусственного интеллекта автоматически определят товар, его название и бренд. Система также выдаст ориентировочные сроки продажи товара.

При этом пользователю все равно потребуется внести ряд уточнений в описании товара.

К примеру, если это будет смартфон, то нужно будет уточнить его объём памяти.

Вся система разработана на основе результатов миллионов реальных сделок.

К тому же пользователю подскажут, через сколько он сможет продать товар если он, к примеру, снизит на него цену.

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