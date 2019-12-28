Пользователи сервиса «Юла» смогут рассчитать срок продажи товара по фото

Пользователи сервиса «Юла» смогут рассчитать срок продажи товара по фото28.12.2019 21:55
Крупнейший в России сервис бесплатных объявлений запустил в тестирование новую услугу.
Так, для некоторых пользователей Android-смартфонов стала доступна возможность распознавания и быстрого прогнозирования продажи товара.
Для этого пользователю в приложение «Юла» нужно запустить камеру и навести ее на товар.
Алгоритмы искусственного интеллекта автоматически определят товар, его название и бренд. Система также выдаст ориентировочные сроки продажи товара.
При этом пользователю все равно потребуется внести ряд уточнений в описании товара.
К примеру, если это будет смартфон, то нужно будет уточнить его объём памяти.
Вся система разработана на основе результатов миллионов реальных сделок.
К тому же пользователю подскажут, через сколько он сможет продать товар если он, к примеру, снизит на него цену.
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