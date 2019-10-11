Пользователи не спешат расставаться со смартфонами Huawei и Xiaomi

Китайские производители смартфонов проводят обновление своего модельного ряда с достаточно высокой частотой.

Так, Huawei и Xiaomi некоторые модели могут обновлять каждые полгода, а флагманы обновляются реже – раз в год.

Но новое исследование китайского рынка показало, что пользователи меняют смартфоны значительно реже.

Меньше всего со своими смартфонами хотят расставаться владельцы серий Huawei Mate, Xiaomi Mi Max и Huawei P.

Опрос показал, что пользователей этих устройств устаивают смартфоны практически по всем параметрам.

В десятке также оказались владельцы Xiaomi Mi Note, Huawei Maimang, Xiaomi Mix, Redmi Note, Vivo Y и Vivo X.

Стоит отметить, что в списке нет Apple и Samsung, а вся «десятка» состоит из трех компаний – Huawei, Xiaomi и Vivo.