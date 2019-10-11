Пользователи не спешат расставаться со смартфонами Huawei и Xiaomi

Пользователи не спешат расставаться со смартфонами Huawei и Xiaomi11.10.2019 11:09
Китайские производители смартфонов проводят обновление своего модельного ряда с достаточно высокой частотой.
Так, Huawei и Xiaomi некоторые модели могут обновлять каждые полгода, а флагманы обновляются реже – раз в год.
Но новое исследование китайского рынка показало, что пользователи меняют смартфоны значительно реже.
Меньше всего со своими смартфонами хотят расставаться владельцы серий Huawei Mate, Xiaomi Mi Max и Huawei P.
Опрос показал, что пользователей этих устройств устаивают смартфоны практически по всем параметрам.
В десятке также оказались владельцы Xiaomi Mi Note, Huawei Maimang, Xiaomi Mix, Redmi Note, Vivo Y и Vivo X.
Стоит отметить, что в списке нет Apple и Samsung, а вся «десятка» состоит из трех компаний – Huawei, Xiaomi и Vivo.
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