Пользователи нашли оправдание маленькому объёму ОЗУ в новых iPhone

Вопрос оперативной памяти iPhone не дает покоя пользователем, а между тем специалисты AnTuTu показали, что в смартфонах используется 4 ГБ оперативной памяти.

Такой же объём был в прошлых смартфонах Apple. Некоторые пользователи считают, что в новых смартфонах установлено 6 ГБ, где система для работы забирает 4 ГБ, а остальные 2 ГБ отведено для работы камеры.

Достоверно пока никто не знает сколько ОЗУ в iPhone. Остается дождаться разборки смартфонов специалистами iFixit, которые смогут раскрыть все данные аппаратов.

Напомним, в России 20 сентября начались продажи новых iPhone, и как оказалось спрос на эти модели намного выше чем на прошлые.