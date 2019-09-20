Пользователи нашли оправдание маленькому объёму ОЗУ в новых iPhone

Пользователи нашли оправдание маленькому объёму ОЗУ в новых iPhone20.09.2019 19:43
Вопрос оперативной памяти iPhone не дает покоя пользователем, а между тем специалисты AnTuTu показали, что в смартфонах используется 4 ГБ оперативной памяти.
Такой же объём был в прошлых смартфонах Apple. Некоторые пользователи считают, что в новых смартфонах установлено 6 ГБ, где система для работы забирает 4 ГБ, а остальные 2 ГБ отведено для работы камеры.
Достоверно пока никто не знает сколько ОЗУ в iPhone. Остается дождаться разборки смартфонов специалистами iFixit, которые смогут раскрыть все данные аппаратов.
Напомним, в России 20 сентября начались продажи новых iPhone, и как оказалось спрос на эти модели намного выше чем на прошлые.
iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max поступили в продажу в России
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