Пользователи массово жалуются на хрупкость нового iPad Pro 2018

В Сети и на форумах стало появляться все больше жалоб на недавно представленный iPad Pro 2018.

Планшет, как оказалось, является очень хрупким, а это вызвало негодование поклонников, ведь техника гнется и не является прочной.

По какой причине iPad Pro имеет такую низкую прочность непонятно, впрочем в самой компании на жалобы пока не отреагировали.

Между тем, блогер JerryRigEverything опубликовал видеоролик, в котором и продемонстрировал, насколько устройство и стилус хрупкие.

Блогер отметил, что за счет гонки за тонким экраном, планшет оказался подвержен сильной хрупкости, ведь его оказалось поломать легко, как «печеньку».

Кроме этого, матрица от огня необратимо повреждается, а корпус можно легко гнуть, что приводит к повреждению экрана и «железа».