Пользователи iOS 13.2 и iPadOS 13.2 жалуются на закрытие приложений в фоне

Apple за последние несколько лет ни разу не выпустила iOS, в которой не наблюдались бы ошибки и сбои.

Каждый год новая версия мобильной операционной системы выходит с большим количеством ошибок.

Так произошло и с мобильными версиями iOS 13.2 и iPadOS 13.2, в которых было замечено, что система из оперативной памяти выгружает запущенные приложения.

Пользователи заметили, что самые популярные приложения, такие как YouTube, Instagram, Facebook, Safari и даже камера, после повторного открытия выгружаются из ОЗУ устройства.

Таким образом, при возврате к видео оно уже не будет открыто и его повторно придется искать и запускать.