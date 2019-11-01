Пользователи iOS 13.2 и iPadOS 13.2 жалуются на закрытие приложений в фоне

Пользователи iOS 13.2 и iPadOS 13.2 жалуются на закрытие приложений в фоне01.11.2019 19:33
Apple за последние несколько лет ни разу не выпустила iOS, в которой не наблюдались бы ошибки и сбои.
Каждый год новая версия мобильной операционной системы выходит с большим количеством ошибок.
Так произошло и с мобильными версиями iOS 13.2 и iPadOS 13.2, в которых было замечено, что система из оперативной памяти выгружает запущенные приложения.
Пользователи заметили, что самые популярные приложения, такие как YouTube, Instagram, Facebook, Safari и даже камера, после повторного открытия выгружаются из ОЗУ устройства.
Таким образом, при возврате к видео оно уже не будет открыто и его повторно придется искать и запускать.
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