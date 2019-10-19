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19 ноября : суббота

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Пользователей ОС Windows 7 снова просят обновиться до Windows 10

19.10.2019 17:53

Компания Microsoft на протяжении 2019 года неоднократно напоминала, что с начала 2020 года перестанет поддерживать устаревшую операционною систему Windows 7.

После прекращения поддержки сама ОС будет продолжать работать на компьютерах, но разработчики больше не будут выпускать патчи безопасности и разные заплатки системы.

Новые функции в Windows 7 уже давно не добавляют. Microsoft решила еще раз напомнить пользователям Windows 7 Pro, что пора переходить на новую версию ОС.

Владельцы компьютеров с установленной Windows 7 Pro стали получать уведомление со ссылкой на сайт с описанием всех преимуществ Windows 10.

Ранее подобные уведомления рассылали пользователям Windows 7 Home.

Ранее «АСТЕРА» писала, что первый год за поддержку Windows 7 компаниям потребуется заплатить 25 долларов за один компьютер.

Второй год поддержки обойдется уже в 50 долларов, а третий в два раза дороже.

То есть за трёхлетнюю поддержку за один компьютер потребуется отдать 175 долларов.

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