Пользователь разработчикам дает советы по улучшению оболочки OxygenOS 10

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23 августа : вторник

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Пользователь разработчикам дает советы по улучшению оболочки OxygenOS 10

23.07.2019 19:18

OnePlus прислушивается к просьбам пользователей и часто их просьбы реализует в прошивке для смартфонов – OxygenOS.

В текущем году одновременно с OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro будет выпущена OxygenOS 10, в основе которой будет использоваться Android 10.

О новой OxygenOS пока мало что известно, но благодаря конкурсу на лучшие идеи в фирменной прошивке OnePlus стало известно, как возможно будет выглядеть OxygenOS 10.

Победителем в конкурсе от китайской компании стал Леандро Тийинк. Его пригласили пообщаться с разработчиками и там он предложил свои варианты как можно улучшить операционную систему.

Победитель конкурса предлагает изменить очень много, начиная от экрана блокировки и заканчивая пунктом «Настройки». Пока неизвестно прислушаются ли разработчики к рекомендациям пользователя.

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