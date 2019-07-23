Пользователь разработчикам дает советы по улучшению оболочки OxygenOS 10

Пользователь разработчикам дает советы по улучшению оболочки OxygenOS 1023.07.2019 19:18
OnePlus прислушивается к просьбам пользователей и часто их просьбы реализует в прошивке для смартфонов – OxygenOS.
В текущем году одновременно с OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro будет выпущена OxygenOS 10, в основе которой будет использоваться Android 10.
О новой OxygenOS пока мало что известно, но благодаря конкурсу на лучшие идеи в фирменной прошивке OnePlus стало известно, как возможно будет выглядеть OxygenOS 10.
Победителем в конкурсе от китайской компании стал Леандро Тийинк. Его пригласили пообщаться с разработчиками и там он предложил свои варианты как можно улучшить операционную систему.
Победитель конкурса предлагает изменить очень много, начиная от экрана блокировки и заканчивая пунктом «Настройки». Пока неизвестно прислушаются ли разработчики к рекомендациям пользователя.
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