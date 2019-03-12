Польский онлайн-магазин начал принимать заказы на Huawei P30 Lite

Китайская компания 14 марта представит новый смартфон Huawei nova 4e, который в Европе и России будет продаваться под названием Huawei P30 Lite.

Презентация нового устройства еще не состоялась, но польский онлайн-магазин x-kom.pl уже начал принимать заказы на Huawei P30 Lite.

За версию с 128 ГБ постоянной памяти просят 370 евро. За такую же сумму в ЕС предлагали Huawei P20 Lite и Huawei Mate 20.

Известно, что смартфон P30 Lite оснастили 6,15-дюймовым экраном с разрешением FullHD+, процессором Kirin 710, тройной основной камерой с датчиками на 20+16+2 Мп, а также батареей на 3240 мАч.

Когда Huawei P30 Lite появится на российском рынке пока неизвестно. Напомним, Huawei P30 и Huawei P30 Pro будут представлены 26 марта на специальном мероприятии в Париже. В этот день ожидается показ еще новых аксессуаров для новых смартфонов.