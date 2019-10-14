Полимерные линзы избавят смартфоны от выпирающих камер

Полимерные линзы избавят смартфоны от выпирающих камер14.10.2019 22:01
Несмотря на развитие камер для смартфонов, в них до сих пор есть один большой недостаток — они достаточно толстые и практически все камеры во флагманских устройствах выступают над задней панелью.
Связано это с объективом, который имеет толщину в несколько миллиметров, но в будущем ситуация может очень сильно измениться, так как ученые из штата Юта из полимеров создали объектив толщиной всего несколько микрон.
Такого показателя удалось достичь благодаря грамотному расположению микроструктур в одной плоскости.
Каждая микроструктура направляет свет на определенный участок матрицы фотодатчика.
Новая разработка может полностью вытеснить стеклянные объективы со смартфонов, а также камер дронов и приборах ночного видения.
К тому же обещают, что полимерный объектив в производстве будет дешевле, чем традиционный из стекла.
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