Полимерные линзы избавят смартфоны от выпирающих камер

Несмотря на развитие камер для смартфонов, в них до сих пор есть один большой недостаток — они достаточно толстые и практически все камеры во флагманских устройствах выступают над задней панелью.

Связано это с объективом, который имеет толщину в несколько миллиметров, но в будущем ситуация может очень сильно измениться, так как ученые из штата Юта из полимеров создали объектив толщиной всего несколько микрон.

Такого показателя удалось достичь благодаря грамотному расположению микроструктур в одной плоскости.

Каждая микроструктура направляет свет на определенный участок матрицы фотодатчика.

Новая разработка может полностью вытеснить стеклянные объективы со смартфонов, а также камер дронов и приборах ночного видения.

К тому же обещают, что полимерный объектив в производстве будет дешевле, чем традиционный из стекла.