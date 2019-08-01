Покупатели Xiaomi CC9e получат в подарок портативный аккумулятор

Компания Xiaomi решила привлечь покупателей к своему молодежному смартфону Xiaomi CC9e неплохим подарком.

На китайской рынке, где очень жесткая конкуренция, производители постоянно устраивают различные распродажи и акции.

Недавно бренд Redmi снизил цены на свои модели, а теперь Xiaomi решила при покупке CC9e дарить клиенту внешний аккумулятор. Скорее всего это недавно представленная модель емкостью на 10 000 мАч.

Напомним, Xiaomi CC9e является аппаратом среднего уровня с процессором Snapdragon 665 и тройной камерой с основным датчиком на 48 Мп. Также в аппарате установили качественный фронтальный фотомодуль на 32 Мп.