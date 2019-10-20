Покупатели Samsung Galaxy S11 будут платить за ненужную технологию

Samsung в первом квартале представит три смартфона серии Galaxy S. Источник сообщил, что флагманы сейчас проходят под каталожными номерами SM-G9810, SM-G9860 и SM-G9880.

Пока эти смартфоны называют Galaxy S11e, S11 и S11+, но как на самом деле смартфоны будут называться пока неизвестно. Однако уже достоверно известно, что все модели получат поддержку 5G.

Стоит отметить, что пока устройства с 5G являются достаточно дорогими, к тому же новый стандарт связи в 2020 году будет работать не во всех странах.

Это значит, что покупатели переплатят за 5G и возможно им никогда не смогут воспользоваться, так как быстрее из строя выйдет смартфон, чем запустят 5G.