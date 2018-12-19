Покрас Лампас сделал дизайн для «умной» колонки «Яндекс.Станция»

Покрас Лампас создал авторский дизайн для «умной» российской колонки «Яндекс.Станция».

Художник за основу взял выражение Ильи Сегаловича — «Прогресс неостановим». Эта фраза написана в центре Станции, а все остальное было оформлено в стиле каллиграфутуризма.

Лимитированная «Яндекс.Станция» с авторской работой будет доступна для покупки в музее «Яндекса», где за нее попросят 14,9 тыс. рублей.

Всего будет выпущено 200 единиц лимитированных «умных» колонок. Они появятся в продаже 20 декабря.

Напомним, «Яндекс.Станция» стала первым подобным продуктом IT-компании Яндекс, а недавно еще был представлен смартфон.