Поклонников Pokemon Go заставят спать ради баллов

Pokemon Go в свое время была очень популярной игрой, а в первый месяц после ее выхода как будто все помешались на ней.

За виртуальными фантастическими животными охотились везде и все, к тому же было такое, что бегали толпами по несколько сотен человек, и заходили в запрещённые места.

Со временем Pokemon Go потеряла свою популярность, но армия поклонников у мобильной игры все еще есть. Теперь им предстоит дождаться новой игры про покемонов.

Разработчики выпустили первый тизер приложения Pokemon Sleep. С этим приложением не нужно бегать за покемонами, а в этот раз нужно спать, причем спать должен пользователь. За хороший сон игрок будет получать баллы.

Отслеживать сон пользователя будет специальное устройство в форме плоского покебола, который следит за пользователем во время сна и передает информацию на смартфон.