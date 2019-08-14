Поисковая система Google отбирает посетителей у сайтов

Поисковая система Google постоянно совершенствуется, и порой, для того чтобы узнать какую-либо информацию, не требуется даже переходить на внешний сайт, так как поисковик сам выдаст нужный ответ.

Данная система конечно очень полезная для пользователя, но она забирает переходы на сайты.

Согласно отчету за июль 2019 года, большинство поисковых запросов на Google, оставляли пользователя на главной странице, и не вели на внешние сайты.

Получается, что Google добилась того, чтобы пользователи после посещения главной страницы так никуда и не уходили.

Вся нужная информации будет в верхней части экрана, и только ниже уже появятся сайты соответствующие поисковым запросам.