Подтверждена разработка международной версии смартфона Xiaomi CC9

Xiaomi на глобальный рынок свой смартфон Mi CC9 выпустит под названием Xiaomi Mi 9 Lite. В целом линейка CC была создана исключительно для китайского рынка, и она позиционируются как молодежная.

Но данные регулятора Таиланда NBTC указывают, что Mi CC9 будет предлагаться и на других рынках, но уже под другим названием.



Смартфон будут предлагать, как Mi 9 Lite. Также данную модель в августе занесли в базу Евразийской экономической комиссии.

Тогда было сделано предположение, что в России смартфон поступит в продажу под названием Mi A3 Pro.

Напомним, в линейке CC есть модель Xiaomi CC9e, которая на глобальном рынке предлагается под названием Xiaomi Mi A3.