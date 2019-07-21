Подставка Elago W6 превратила часы Apple Watch в iPod

iPod Classic в свое время пользовался очень большим спросом, ведь он позволял хранить на устройстве огромную музыкальную библиотеку.

Но с развитием смартфонов надобность в подобном плеере отпала. Компания Elago решила напомнить о iPod Classic необычным способом.

Она для владельцев Apple Watch выпустила подставку Elago W6, в которую сверху вставляются «умные» часы.

Дисплей часов образует экран плеера с псевдокнопками, как у оригинального iPod Classic.

Elago W6 служит как зарядное устройство для часов, и может выполнять роль будильника. Стоимость аксессуара составляет $15. Для покупателей будут доступны два цвета – белый и черный.

По заявлению производителя, Elago W6 подходит для всех поколений Apple Watch.