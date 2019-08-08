Подрядчики Microsoft прослушивают пользователей Skype

Подрядчики компании Microsoft занимались прослушиванием записей пользователей мессенджера Skype.

В частности, запись велась со встроенного в приложение переводчика и голосового помощника Cortana.

Издание Motherboard смогло раздобыть аудиозаписи пользователей Skype, среди которых были конфиденциальные разговоры пользователей.

Как рассказали подрядчики Microsoft изданию Motherboard, у них есть записи разговоров личного характера пользователей, а еще встречаются диалоги с указанием адресов.

При этом у подрядчиков нет данных к информации, через которую можно идентифицировать пользователя.

В Microsoft уже отреагировали на данную новость. Представители компании отметили, что всегда запрашивают у пользователей разрешение на сбор данных.

Стоит отметить, что подрядчики Amazon, Google и Apple тоже ведут запись запросов пользователей, и они также не могут провести идентификацию.