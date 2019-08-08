Подрядчики Microsoft прослушивают пользователей Skype

Подрядчики Microsoft прослушивают пользователей Skype08.08.2019 13:53
Подрядчики компании Microsoft занимались прослушиванием записей пользователей мессенджера Skype.
В частности, запись велась со встроенного в приложение переводчика и голосового помощника Cortana.
Издание Motherboard смогло раздобыть аудиозаписи пользователей Skype, среди которых были конфиденциальные разговоры пользователей.
Как рассказали подрядчики Microsoft изданию Motherboard, у них есть записи разговоров личного характера пользователей, а еще встречаются диалоги с указанием адресов.
При этом у подрядчиков нет данных к информации, через которую можно идентифицировать пользователя.
В Microsoft уже отреагировали на данную новость. Представители компании отметили, что всегда запрашивают у пользователей разрешение на сбор данных.
Стоит отметить, что подрядчики Amazon, Google и Apple тоже ведут запись запросов пользователей, и они также не могут провести идентификацию.
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