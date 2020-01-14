Поддержку 5G в 2020 году получит каждый 5-й недорогой смартфон

В этом году на рынке смартфонов появится немало предложений моделей смартфонов с поддержкой сетей пятого поколения.

Производители процессоров уже позаботились об этом и представили свои решения не только для флагманских аппаратов, но и для устройств среднебюджетного сегмента.

Аналитики говорят, что продажи 5G-смартфонов в 2020 году продолжат рост, а поддержку 5G получит каждый пятый недорогой смартфон.

Уже к 2021 году более 20% от всех предлагаемых на рынке смартфонов будет иметь поддержку 5G. Речь идет об устройствах стоимостью около 300 долларов.

При этом есть предположение, что за счет процессора Dimensity 800 от Mediatek к концу года появятся модели с 5G стоимостью около 200 долларов.