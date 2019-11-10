Инсайдеры стали сообщать информацию о новом поколении Pocophone, которое, как предполагалось ранее, отменено.

Ранее никаких подробностей о новинке не сообщалось, что стало поводом для слухов о том, что компания от смартфона отказалась.

Позднее представители бренда опровергли слухи, а недавно стали появляться первые сообщения о нем и даже фотографии.

Теперь инсайдеры заявили, что смартфон будет основан на базе топового игрового процессора.

Более того, Pocophone 2 будет самым дешевым смартфоном на Snapdragon 855 Plus, а еще в нем будет 6,4-дюймовый IPS экран.

В дисплее будет врезана фронтальная камера. В продаже устройство появится в версиях с 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной памяти.