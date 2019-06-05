Почти каждый второй житель России видел личные данные своих коллег

В «Лаборатории Касперского» уверены, что коллеги по работе имеют возможность узнать личные данные своих товарищей.

Речь идет о важных данных, в числе которых банковские реквизиты, размеры зарплат и пароли.

По данным специалистов, 44% россиян как минимум один раз видели данные своих коллег по работе.

«Лаборатория Касперского» провела анонимный опрос, в котором приняло участие 7 тысяч человек из разных компаний по всему миру. Из России в опросе приняло участие 500 человек.

Опрос также показал, что только 28% респондентов в пределах работы обеспокоены защитой своих данных, а остальные не переживают, что их рабочие документы и пароли от сервисов могут просмотреть другие сотрудники.

В «Лаборатории Касперского» отметили, что зачастую в небольших компаниях документы хранятся и перемещаются внутри и вне компании без должного контроля.