Почти каждый второй житель России видел личные данные своих коллег

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5 июля : среда

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

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Почти каждый второй житель России видел личные данные своих коллег

05.06.2019 20:24

В «Лаборатории Касперского» уверены, что коллеги по работе имеют возможность узнать личные данные своих товарищей.
Речь идет о важных данных, в числе которых банковские реквизиты, размеры зарплат и пароли.

По данным специалистов, 44% россиян как минимум один раз видели данные своих коллег по работе.

«Лаборатория Касперского» провела анонимный опрос, в котором приняло участие 7 тысяч человек из разных компаний по всему миру. Из России в опросе приняло участие 500 человек.

Опрос также показал, что только 28% респондентов в пределах работы обеспокоены защитой своих данных, а остальные не переживают, что их рабочие документы и пароли от сервисов могут просмотреть другие сотрудники.

В «Лаборатории Касперского» отметили, что зачастую в небольших компаниях документы хранятся и перемещаются внутри и вне компании без должного контроля.

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