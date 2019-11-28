«Почта России» небольшие посылки из Китая вывезет спецмаршрутами

«Почты России» совместно с китайской службой доставки договорились совместно развивать услугу cPacket, а это отслеживаемый мелкий пакет.

cPacket нужен для контроля доставки мелких пакетов, причем отслеживать их можно будет через компанию RP Logistics, которая является дочерним предприятием «Почты России» в Китае.

За счет создания cPacket доставки пакетов из Китая должны осуществиться значительно быстрее, к тому же для этого будут задействованы новые специальные маршруты.

Как отметил заместитель директора по международному бизнесу АО «Почта России» Денис Ильин, сейчас из КНР формируются самые большие объемы отправлений, а cPacket позволит эффективно доставлять посылки и снижать себестоимость доставки за счет увеличения объёмов.