Побег Apple из Китая обойдётся в один миллиард долларов

Apple является основным партнером для компаний Pegatron, Foxconn и Wistron, а из-за торговых войн между США и КНР эти компании вынуждены переносить свое производство за пределы Китая.

Так, Foxconn и Wistron уже объявили, что в Индии будут строить новые заводы для производства продукции Apple.

Pegatron тоже намерена построить в Индонезии завод для производства чипов для смартфонов iPhone.

Тайваньский производитель уже провел переговоры с правительством Индонезии и заверил, что производство продукции будет вестись в партнерстве с производителем электроники PT Sat Nusapersada.

По предварительным данным, Pegatron в новое предприятие инвестирует 700 млн долларов, но есть информация что сумма может составить 1 млрд долларов.