По данным Google сотни тысяч паролей пользователей оказались взломаны

Google с помощью специального расширения для браузера Chrome удалось определить, что 1,5% авторизаций в Сети являются взломанными.

В феврале 2018 года разработчики выпустили расширение, сверяющие данные авторизации с базой взломанных логинов и паролей.

В этой базе уже находится 4 млрд аккаунтов, и она постоянно пополняется. Искусственный интеллект сверяет вводимые данные и если в базе находится совпадение, то пользователь получает уведомление о том что стоит сменить пароль.

Расширением для браузера Chrome воспользовалось боле 650 тыс. пользователей, и только в первый месяц после запуска расширения было просканировано 21 млн логинов и паролей, из которых 316 тыс. оказались взломанными.

Из общего количества пользователей получивших уведомление о взломанном пароле 25,7% проигнорировали уведомление.